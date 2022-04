Wisła Kraków tylko remisuje z Piastem Gliwice. Zacięty mecz, ale znów nie ma wygranej „Białej Gwiazdy”

Wiśle świetnie ułożyły się wyniki innych meczów. Krakowianie przystępując do meczu z Piastem mieli świadomość, że wygrana pozwoli im się zbliżyć do bezpiecznego miejsca na wyciągnięcie ręki, a dokładnie na jeden punkt. Z kolei po porażkach Śląska Wrocław i Warty Poznań była szansa zniwelowania dystansu do tych zespołów do trzech punktów. Warunek był oczywiście jeden - wygrać z zespołem z Gliwic. A wiadomo było, że zadanie to łatwe nie będzie, bo Piast przed wyprawą na Reymonta nie przegrał sześciu kolejnych meczów, a stracił w nich zaledwie jedną bramkę. To zatem w podopiecznych Waldemara Fornalika należało mimo wszystko upatrywać faworytów tej konfrontacji.

Przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Wisły ustawili się za banerem, na którym napisano: „Alan - jesteśmy z tobą. Wrócisz silniejszy!”. To oczywiście ukłon w kierunku Alana Urygi, który w tygodniu poprzedzającym mecz z Piastem zerwał więzadło w kolanie i znów czeka go wielomiesięczna walka o powrót na boisko. Najpierw jednak obrońca „Białej Gwiazdy” przejdzie zabieg, który zaplanowano na poniedziałek. O Urydze pamiętali też kibice, którzy wywiesili transparent: „Alan wracaj do zdrowia!”. Skandowali też głośno jego nazwisko.