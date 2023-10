Wisła Kraków. Rezerwy „Białej Gwiazdy” wygrywają z Orłem Ryczów w meczu na szczycie IV ligi

Pierwsze dwa strzały oddała w tym meczu już na samym początku Wisła, ale w kolejnych minutach dominowali odważnie grający goście. Orzeł odbierał piłkę dość wysoko i starał się ostrzeliwać bramkę „Białej Gwiazdy”. Krakowianie dobrze jednak się bronili, dobrze też spisywał się w bramce Kamil Broda, więc efektu bramkowego nie było.

W końcu też Wisła zdołała opanować sytuację, zaczęła grać pewniej, dłużej utrzymywać się przy piłce. W 28 min to gospodarze przejęli piłkę w strefie obronnej Orła. Wiktor Szywacz zgrał piłkę do Dominika Sargi, a ten wypalił z woleja z siedemnastu metrów jak z armaty. Strzał był przy tym bardzo precyzyjny, piłka wpadła do bramki przy samym słupku i Wisła objęła prowadzenie.