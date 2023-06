Wisła Kraków. Radosław Sobolewski mobilizował piłkarzy specjalnym filmem. Można go zobaczyć Bartosz Karcz

Bruno Opoka/wisla.krakow.pl

Wisła Kraków przystępowała do meczu z Górnikiem Łęczna po porażce z Zagłębiem Sosnowiec. Trener Radosław Sobolewski musiał sięgnąć po dodatkowe narzędzia, żeby podnieść morale zespołu. I tak zrobił - poprosił o przygotowanie specjalnego filmu mobilizacyjnego, który miał zmobilizować jego piłkarzy do gry. Zobaczyli go na krótko przed pierwszym gwizdkiem meczu w Łęcznej. A teraz mogą zobaczyć go już wszyscy.