Wisła Kraków. Problemy „Białej Gwiazdy” przed wyjazdem na mecz ze Stalą Rzeszów

W porównaniu do poprzednich meczów Brzęczkowi doszły dwie kwestie do rozwiązania. Pierwsza z nich to zastąpienie na środku kontuzjowanego Josepha Colleya, który będzie pauzował przez kilka tygodni. Opcje tak naprawdę są dwie. Trener Wisły może postawić na 18-letniego Kacpra Skrobańskiego, który zaliczył ostatnio debiut lub na sprowadzonego 23-letniego Francuza Borisa Moltenisa. Na co się zdecydować? Zapytaliśmy o to świetnego przed laty obrońce Wisły Marka Motykę.

- Najlepsze rozeznanie ma zawsze trener, bo widzi tych chłopaków na co dzień w klubie - mówi Motyka. - Jeśli ja miałbym decydować, to postawiłbym chyba jednak na bardziej doświadczonego stopera. Jeśli wyjdzie młody i w tak ważnym meczu, przy tej sytuacji, jaką mamy po ostatnich spotkaniach, popełni błąd, to może negatywnie wpłynąć na niego w szerszej perspektywie. Może zatem lepiej dać bardziej rutynowanego gracza, a 18-latka wprowadzać stopniowo.