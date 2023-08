Wisła Kraków poważnie rozważa wystąpienie na drogę sądową

Informację o tym, że osobami, które pobiły Kewina Komara byli prawdopodobnie kibole Wisły podał Szymon Jadczak na portalu wp.pl Opisał on dokładnie, co miało wydarzyć się na festynie w Wiśniczu Małym. Nie tylko fakt samego pobicia, ale również to, że później pod domem piłkarza pojawili się kibole z maczetami, którzy mieli mu grozić.

W takiej formie doniesienia wp.pl podchwyciły inne media, w tym zagraniczne. O sprawie pisała m.in. hiszpańska Marca. Po kilku godzinach oświadczenie wydała jednak małopolska policja, w którym można było wyczytać m.in., że według ustaleń funkcjonariuszy zdarzenie nie miało podłoża kibicowskiego.

Z czasem w mediach zaczęła też pojawiać się informacja, że cały incydent miał podłoże obyczajowe. Konkretnie na wspomnianym festynie Kewin Komar miał się pobić z byłym chłopakiem swojej dziewczyny.