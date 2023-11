Wisła Kraków podpisała kontrakt z utalentowanym, młodym piłkarzem

Po podpisaniu kontraktu Jehor Chromych powiedział dla strony Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków: - Bardzo się cieszę, że związałem swoją przyszłość z tak wielkim klubem jak Wisła Kraków. Jest to drużyna z wielką historią i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj zostać. Jestem również bardzo zadowolony z tego jak mnie tutaj przyjęli. Kiedy przyjeżdżałem do Krakowa był to dla mnie trudny czas, ponieważ opuściłem swój kraj z powodu trwającej wojny. Od samego początku pobytu w klubie czułem ogromne wsparcie ze strony trenerów i kolegów z drużyny, za co jestem bardzo wdzięczny.

O samej grze dodał: - W czasie swojego pierwszego roku w Wiśle uważam, że zaliczyłem bardzo duży postęp. Aktualnie jestem w trakcie powrotu do pełni sił, ponieważ leczę kontuzję. Jestem cztery miesiące po operacji. Tak czasami wygląda życie piłkarza, ale myślę, że przebyty uraz pozwoli mi stać się silniejszym. Z tego miejsca chciałbym podziękować klubowi, który zrobił dla mnie wszystko, abym szybko wrócił do zdrowia. Moim głównym celem na ten moment jest oczywiście całkowite wyleczenie kontuzji, by jak najszybciej wrócić do gry i pomóc drużynie U-19. Jeśli chodzi o dalszą przyszłość, to chciałbym dostać się do pierwszego zespołu i zaprezentować się tam jak najlepiej.