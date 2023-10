Wisła Kraków opuści Myślenice? Rozmowy w sprawie bazy skomplikowały się

Rozmowy z władzami samorządowymi w Myślenicach trwają od wielu miesięcy. Ostatnio wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do porozumienia. Niedawno w myślenickim ośrodku był nawet premier Mateusz Morawiecki, a z nim burmistrz Jarosław Szlachetka. Obaj zapewniali o chęci wsparcia dla rozbudowy bazy treningowej Wisły. Teraz okazuje się jednak, że może być z tym problem. Po części wynika on z tego, że trzeba negocjować ze Spółką Sport Myślenice, a rozmowy nie są łatwe. Kwota, jaką zaproponowano Wiśle za wykup ośrodka, jest dla niej za wysoka. Mówiąc wprost - w takiej formie „Biała Gwiazda” oferty nie przyjmie.

- Doszło do oddalenia stanowisk, a warunki, jakie otrzymaliśmy od Myślenic nie satysfakcjonują nas - nie kryje prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski. - Może być i tak, że będziemy musieli poszukać miejsca na naszą bazę treningową gdzie indziej.

Co jeśli strony nie dojdą do porozumienia? Wtedy Wisła już w styczniu będzie wiedzieć, że w Myślenicach nie zostanie i że pół roku później, najpewniej na koniec czerwca 2024 roku będzie musiała się z tego ośrodka wynieść. I rozpocznie się szukanie innej lokalizacji dla nowej bazy, ale też trzeba będzie szukać miejsca, gdzie zespół będzie mógł trenować do czasu jej powstania. Sytuacja jest mocno skomplikowana.

Odnośnie nowej lokalizacji nie można wykluczyć, że wróci temat Zabierzowa. Tam władze samorządowe są bardzo przychylne sprowadzeniu Wisły do siebie. Jak ta cała sprawa się zakończy, przekonamy się niebawem.

