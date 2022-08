Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz ze Skrą Częstochowa Bartosz Karcz

To było najłatwiejsze zwycięstwo Wisły Kraków w dotychczasowych meczach I ligi. Skra Częstochowa trzymała się jakoś do straty pierwszej bramki, a gdy dostała drugą na początku drugiej połowy, było praktycznie „pozamiatane”. „Biała Gwiazda” nie pozwoliła rywalom na wiele, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ocenach. Choć i minusy były… Oceny wiślaków za mecz ze Skrą prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.