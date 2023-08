Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Odrą Opole Bartosz Karcz

To druga kolejna porażka Wisły Kraków. W piątek wieczorem „Biała Gwiazda” przegrała z Odrą Opole 1:3. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że krakowianie grali przez większość czasu w dziesiątkę, to dali się rywalowi zdominować za bardzo. Tak naprawdę fakt, że prowadzili aż do 80. min 1:0n wynikał ze sporego szczęścia. Grę piłkarzy Wisły trudno w tym meczu ocenić wysoko.