Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2022 w piłkarskiej I lidze [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Bartosz Karcz

Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy", wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek lipca 2022 roku. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu w I lidze i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów.