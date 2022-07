Wisła Kraków. Kacper Duda: Chcę zdać egzamin dojrzałości na boisku i w szkole

- Za panem dwa mecze w Wiśle Kraków. Jak wrażenia po tych spotkaniach i jak wrażenia po zetknięciu się z I ligą, w której też pan debiutuje?

- Na pewno dzisiaj nastroje są dużo lepsze niż po pierwszym meczu. Po spotkaniu z Sandecją nie mogliśmy być zadowoleni. Ja również nie byłem. W Rzeszowie wyglądało to już dużo lepiej w naszym wykonaniu. Apetyty jednak rosną i będziemy chcieli jak najlepiej wypaść w meczu z Arką. Jeśli natomiast chodzi o mnie, to zaczynam się czuć coraz pewniej na boisku, a to przekłada się na podejmowanie coraz odważniejszych decyzji. Mam duży apetyt, żeby powalczyć o wysokie cele, o awans do ekstraklasy.

- O panu jako dużym talencie mówi się od kilku lat. Tylko, że kibice Wisły musieli trochę poczekać, żeby przekonać się o pana umiejętnościach w zespole „Białej Gwiazdy”. Poprzedni sezon spędził pan na wypożyczeniu w Garbarni Kraków i można od trenerów usłyszeć taką opinię, że bardzo to panu dużo dało. Pan by się podpisał pod nią?

- Zdecydowanie. Praca z trenerami Maciejem Musiałem i Marcinem Plutą dała mi przez ten rok naprawdę bardzo dużo. To są szkoleniowcy, którzy nastawiają zespół na grę w piłkę, kreowanie. Bardzo mi to odpowiadało. Mieliśmy po pierwszej rundzie duże apetyty, żeby zakwalifikować się do baraży o I ligę i można powiedzieć, że na koniec sezonu był w drużynie duży zawód, że ta sztuka się nie udała. Już na spokojnie muszę jednak ocenić ten rok spędzony na Ludwinowie jako bardzo dobry dla mnie osobiście.