Wisła Kraków już szykuje się do meczu z Ruchem Chorzów. Będzie rekord frekwencji!

O rywalizacji Wisły z Ruchem można by napisać grubą książkę. To po prostu kawał historii polskiego futbolu i to w mistrzowskim wydaniu, jeśli przypomnieć, że „Biała Gwiazda” na koncie ma trzynaście, a „Niebiescy” czternaście tytułów mistrza Polski. W ostatnim czasie obie niezwykle zasłużone firmy mają gorsze lata, ale w obecnym sezonie walczą o awans do ekstraklasy. Ich starcie to będzie prawdziwy hit nie tylko 11. kolejki I ligi, ale śmiało można zaryzykować twierdzenie, że nawet całej piłkarskiej jesieni na zapleczu ekstraklasy. Przynajmniej jeśli chodzi o oprawę i frekwencję.

Wisła w tym sezonie nie wpuszcza kibiców gości, bo stadion przy ul. Reymonta ma być remontowany na przyszłoroczne igrzyska europejskie. W przypadku Ruchu będzie jednak inaczej. Kibice obu klubów w ostatnich latach mają bowiem dobre relacje i w związku z tym fani „Niebieskich” zawitają do Krakowa. A że to ekipa, która jeździ w bardzo dobrych liczbach na wyjazdy, to należy się spodziewać kilku tysięcy kibiców Ruchu na tym meczu. Dokładniej - według wstępnych szacunków - około 2-3 tysięcy. Wisła ogłosiła zresztą, żeby kibice z Chorzowa kupowali bilety na sektory B21, B22, B23, B24 oraz C1, czyli generalnie północno-zachodni narożnik stadionu.