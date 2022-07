Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Wciąż chcemy tego samego napastnika

Szkoleniowiec Wisły rozpoczął od sprawy Ivana Borny Jelicia Balty, który przedwcześnie opuścił boisko, zgłaszając uraz. Brzęczek uspokaja jednak, bo mówi: - Jelić Balta parę razy został ostrzej potraktowany w pojedynkach, ale to jest kwestia jedynie stłuczenia. To raczej nic poważnego. Wszyscy muszą się nastawić na taką grę w I lidze. Ivan radził sobie w tym meczu z tym dobrze. Na pewno będzie to ważna postać w naszej drużynie, a takie przetarcie z czołową drużyną tej ligi przyda się jemu i wszystkim innym.

W Bielsku-Białej nie zagrali wszyscy piłkarze Wisły. Kibiców mógł niepokoić szczególnie brak Luisa Fernandeza. Brzęczek i w tym przypadku uspokaja jednak: - Nie zabraliśmy ze sobą Luisa Fernandeza i Michaela Pereiry. Luis miał po piątkowym treningu małe problemy z kolanem i nie chcieliśmy ryzykować jego występu w tym meczu. Mieliśmy bardzo ciężki okres przygotowawczy. Zawodnicy jeszcze potrzebują trochę oddechu, dlatego dostaną teraz pierwszy raz od dłuższego czasu dwa dni wolnego. Odpocznie też Luis, którego chcieliśmy trochę oszczędzić, żeby był gotowy na pierwszy mecz w lidze. Michael z kolei zagrał 45 minut z Beer Szewą, ale jest dopiero pierwszym tydzień w poważnym treningu, więc chcemy wprowadzać go do gry rozsądnie.