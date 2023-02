Wisła Kraków. Boris Moltenis: Obrona to dla mnie podstawa. Bramki to coś ekstra

- Trudno chyba było panu wyobrazić sobie lepszy scenariusz meczu w Gdyni niż zwycięstwo Wisły i to w takich okolicznościach, że był pan tym zawodnikiem, który odwrócił losy tego spotkania swoimi dwoma golami?

- To był przede wszystkim bardzo szczęśliwy dzień dla nas, bo jako zespół wywalczyliśmy trzy punkty na niezwykle trudnym terenie. Bardzo ciężko pracowaliśmy podczas okresu przygotowawczego, żeby być gotowym już na te pierwsze mecze w lidze. Możemy być tylko zadowoleni, że w dwóch pierwszych spotkaniach były widoczne efekty tej naszej pracy. Za nami w tym roku dwa mecze, dwa zwycięstwa, ale to nie oznacza, że mamy być już z tego zadowoleni. Nie, my musimy dalej robić swoje, musimy podchodzić do każdego meczu jakby to był finał. Musi być z naszej strony pełne poświęcenie i zaangażowanie w każdy mecz od początku do końca.