Wisła Kraków. Bartosz Talar: Jestem gotowy, żeby grać w pierwszym zespole

- Zapytam wprost - był pan zły, gdy został odstawiony od pierwszej drużyny? - Byłem, byłem zły. To nawet nie była kwestia tego, że zostałem przesunięty do drugiej drużyny, tylko, że nie dostawałem tych minut w pierwszym zespole. Wydawało mi się, że pracuję wystarczająco ciężko, że prezentuję się wystarczająco dobrze na treningach, żeby dostać szansę w pierwszym zespole. Widocznie jednak tak nie było, skoro szansy nie dostawałem. I widocznie w ostatnim okresie to się zmieniło, skoro trener dostrzegł zmianę w mojej grze i szansę zaczął dawać.

- Ma pan poczucie, że cierpliwość popłaca? - Coś w tym jest, bo jakby na to nie patrzeć, w końcu zacząłem dostawać minuty w pierwszym zespole. Ująłbym to jednak chyba trochę inaczej. Nie tyle cierpliwość, co przede wszystkim praca popłaca. Jej było bardzo dużo w tym okresie, w którym nie grałem. I zaczyna to przynosić efekty.

- Trener Radosław Sobolewski mówił, że były rozmowy, że tłumaczono panu, jaką drogą musi pan iść, żeby dojść do takiego momentu, kiedy szansę pan otrzyma. Po takich rozmowach było łatwiej przyjąć do wiadomości, że trzeba zbierać minuty w drugiej drużynie, żeby dostać się do pierwszej? - Rozmowy faktycznie były, ale mój problem polegał przede wszystkim na sprawach zdrowotnych. Pierwszą kontuzję złapałem w okresie przygotowawczym, drugą na początku sierpnia. Dlatego potrzebowałem trochę czasu, żeby wrócić przede wszystkim do stuprocentowej sprawności fizycznej. I do pełnego przygotowania do gry w meczach. Czas płynął, czas pracował dla mnie i wydaje mi się, że dzisiaj już jestem w takim momencie, gdy mogę powiedzieć, że jestem gotowy, żeby grać w pierwszym zespole. I tak samo zaczyna do sprawy podchodzić trener, skoro dostaję swoją szansę.

- Ma pan poczucie, że mecze w IV lidze pomogły panu dojść do dzisiejszej dyspozycji? Tam dominujecie praktycznie w każdym spotkaniu.

- Tak to rzeczywiście wygląda, że praktycznie w każdym meczu przeważamy, jesteśmy drużyną lepszą, ale to nie jest tak, że skoro jest to niższa klasa rozgrywkowa to te spotkania niewiele dają. Wprost przeciwnie, mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, że gra w rezerwie bardzo mi pomogła dojść do wyższej formy. Przede wszystkim fizycznej, ale również technicznej, bo w tych meczach dużo gramy piłką, a to pomaga w takim boiskowym obyciu. Czymś, co jest niezwykle ważne.

- Z perspektywy boiska odczuwa pan dużą różnicę w grze w IV lidze i np. w Pucharze Polski z Lechią Gdańsk, bo w tym meczu dostał pan szansę występu w nieco większym wymiarze?

- Gra jest inna, ale to po części wynikało z mojego ustawienia. W rezerwach grałem na skrzydle lub na pozycji numer „dziesięć”. W meczu z Lechią wyszedłem na boisko nieco niżej, bo na pozycji numer „osiem”. Ale co do samej gry… No powiem szczerze, że nie powiedziałbym, żebym odczuwał jakąś wielką różnicę. I w rezerwach i w tym meczu z Lechią staraliśmy się jak najdłużej utrzymywać przy piłce. Więcej było chyba więcej podobieństw niż różnic.