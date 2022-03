Wisła - Hutnik. Juniorzy młodsi gości lepsi od swych rówieśników w derbowym meczu CLJ U-17 w Myślenicach [ZDJĘCIA]

Po przerwie gospodarze ponownie przystąpili do ataków. Ich efektem była „główka" Wiktora Jaślara (sparowana przez golkipera gości) i rzut wolny Skały obok słupka. W 68 min ponownie na polu karny został sfaulowany Jakóbczyk i znowu do siatki z 11 metrów trafił Sawicki. Wiślacy do końca meczu dążyli do zdobycia gola. Okazje mieli Bartosz Zimnicki, Jaślar, Adam Pieniądz i Tomasz Stanaszek. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Maciej Kuziemka.