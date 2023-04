Wiosenne wydanie "Dzień dobry ICE Kraków" w sobotę 15 kwietnia: warsztaty, zabawy i projekcja filmu „Sing”

Odbudowa Ukrainy to szansa dla polskich firm

"Cykliczne rodzinne spotkania w Centrum Kongresowym ICE Kraków pozwalają najmłodszym skorzystać z szeregu przeznaczonych dla nich atrakcji i poznać zakamarki ogromnego budynku, w którym zazwyczaj nie mają okazji spędzić czasu. Przestronne korytarze, imponujące schody i… doskonała zabawa – "Dzień dobry ICE Kraków" to wspaniała okazja, by zacząć sobotę z ciekawymi aktywnościami, a później skorzystać z popołudniowego spaceru z widokiem na Wawel" - piszą organizatorzy.

O godzinie 13 rozpocznie się projekcja filmu „Sing”. To urocza historia o misiu koala, który dla uratowania upadającego teatru organizuje konkurs, by znaleźć wokalistę z najpiękniejszym głosem na świecie. Film w polskiej wersji językowej przeznaczony jest dla dzieci w każdym wieku.

Przez cały dzień na dzieci będzie czekało stanowisko do malowania twarzy i skręcania balonów oraz plac zabaw z ogromnymi puzzlami i torami przeszkód zorganizowany przez Kids in Kraków.

Wydarzenie jest darmowe, wstęp wolny. Wejściówki obowiązują wyłącznie na seans filmowy – będą dostępne do pobrania od 10 kwietnia o godz. 10 na platformie KBF: BILETY i w aplikacji KBF: PLUS. Wydarzenie rozpoczyna się o 10 i potrwa do godziny 14.