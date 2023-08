Winnice we Dworze w Modlnicy z prezentacją lokalnych produktów i tańcami w XIX-wiecznym stylu

Natomiast w ramach pikniku Winnice we Dworze była prezentacji lokalnych winnic jako atrakcji turystycznych. W gronie wystawców znalazły się: Winnica Św. Jana, Winnica Goja, Winnica Nad Prądnikiem oraz uniwersytecka Winnica Nad Dworskim Potokiem.

Winiarze opowiadali o tajnikach wytwarzania wina, oferowali swoje trunki do degustacji, zapraszali do winnic i poszerzania wiedzy o ekologii i uprawach winorośli.

- Piknik winny, atrakcje dworskie były okazją do rozmów, poznawania mieszkańców tego zabytkowego obiektu i ich gości, bo to miejsce odwiedzali artyści krakowscy. Podczas naszego panelu dyskusyjnego nawiązywaliśmy do podpisanego porozumienia o współpracy UJ z gminą Wielka Wieś. Rozmawialiśmy o przyszłości tej współpracy, kolejnych atrakcji, pomysłach m.in. organizacji forum kobiet - mówi Janusz Bończak, koordynator organizowanego pikniku winnego we dworze, który organizowano jako wyjazdową edycję Wielkowiejskiego Targu.