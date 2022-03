Wieża Ratuszowa otwiera się na Dzień Kobiet. Panie tego dnia zwiedzą za złotówkę

Zaproszenie do Wieży Ratuszowej to jednocześnie zaproszenie do podziwiania panoramy Starego Miasta z okien tego 700-letniego budynku na Rynku Głównym.

Bilety będzie można kupić w kasie Wieży Ratuszowej oraz w Centrum Obsługi Zwiedzających w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35, tel.: 12 426 50 60, e-mail: [email protected]).

W tym roku Wieża Ratuszowa (Rynek Główny 1) będzie udostępniana dla zwiedzających od 8 marca do 30 listopada, w poniedziałki w godz. 11-15, a od wtorku do niedzieli od 11 do 18. Ostatnie wejście - na 30 minut przed zamknięciem.

Możliwe jest zwiedzanie indywidualne (tj. od jednej do 9 osób) lub grupowe (od 10 do maksymalnie 25 osób).