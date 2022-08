Wielkie kontrolowanie motocyklistów na małopolskich drogach

Zatrzymano 25 dowodów rejestracyjnych m.in. za zły stan techniczny tych pojazdów. Ponadto podczas kontroli drogowej ujawniono 18 kierujących nie posiadających uprawnień do kierowania motocyklami.

25-letni motocyklista będąc pod wpływem narkotyków nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę ulicami Krakowa, którą zakończył na metalowym ogrodzeniu. Kierujący miał bezterminowy zakaz…

W jednym przypadku kierującemu motocyklem zatrzymano dowód rejestracyjny za nadmierny hałas z układu wydechowego, a podczas kontroli okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania tym pojazdem. Tego nierozważnego kierującego ujawnili policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w okolicach Dobczyc. Kierujący jednośladem na widok radiowozu policyjnego zaczął się nerwowo zachowywać, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Sprawa tego mężczyzny będzie miała finał w sądzie.

Od początku roku w Małopolsce doszło do 156 wypadków z udziałem motocyklistów, w których 13 poniosło śmierć, a 149 zostało rannych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba wypadków oraz osób rannych zwiększyła się o 1/5, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów wzrosła o 62,5 %.