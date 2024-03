Wielkanocny kiermasz pod Krakowem. Można kupić prawdziwe świąteczne perełki, jeszcze tylko przez dwa dni

O to, by wielkanocne cacka mogły powstać, troszczono się już wiele tygodni wcześniej, w tym roku – zaraz po walentynkach, bo od tego terminu na krakowskiej giełdzie dostępne były ozdoby służące do wykonania świątecznych ozdób, m.in., styropianowe jajka, które dzięki wychowankom i terapeutom nabierają kolorów, sztuczne kwiaty, z których układane są bukiety itp.