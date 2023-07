Wieliczka miastem uniwersyteckim. Wszystko na to wskazuje, że będą się tam kształcić przyszłe kadry medyczne Aleksandra Łabędź

- Na realizację celów dydaktycznych i administracyjnych PWSZ, Miasto i gmina Wieliczka, przekaże adekwatny obiekt, który spełnia wymogi stawiane wyższej uczelni. Wieliczka chce teraz, aby w Sztygarówce powstała PWSZ, kontynuująca tradycje - oczywiście w duchu XXI wieku - działającej tam kiedyś szkoły górniczej - mówi prof. Adamus.

Miasto uznane dotychczas za Pomnik Historii, którego Wielicką Kopalnię UNESCO wpisało na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego ma szansę tak jak Miasto Królów, stać się miastem uniwersyteckim. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa byłaby spełnieniem marzeń wielu osób, a szczególnie młodzieży chcącej kontynuować naukę i osiągać stopnie naukowe. Utworzenie PWSZ w Wieliczce to ogromne przedsięwzięcie, które ma wiele celów, lecz jeden szczególny - kształcenie przyszłej kadry medycznej. Chociaż do jej utworzenia jeszcze daleka i kręta droga, to już widać szansę, że podjęte starania mogą przynieść ogromny sukces.