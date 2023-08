"Wiek niewinności" w ramach cyklu Filmy Wszech Czasów w czwartek 17 sierpnia w Kinie Pod Baranami

Nowy Jork, lata 70. XIX wieku. Newland Archer (Daniel Day-Lewis) jest zaręczony z piękną i dobrze urodzoną May Welland (Winona Ryder). Do miasta powraca hrabina Ellen Oleńska (Michelle Pfeiffer), planująca rozwód ze swoim mężem, co powoduje oburzenie lokalnej socjety. Newland i otoczona aurą skandalu arystokratka zakochują się w sobie bez pamięci. Oboje jednak zdają sobie sprawę z tego, jak wielki skandal może wywołać ich związek.

"Wiek niewinności" to wierna adaptacja powieści Edith Wharton, wyróżnionej w 1923 roku Nagrodą Pulitzera. Film wypełniony jest nostalgią za epoką, która bezpowrotnie przeminęła. Tęsknotą za dawnym Nowym Jorkiem, jego przepychem, luksusem i elegancją. Scorsese nie podchodzi jednak do przeszłości bezkrytycznie. Z ironią (ukrytą nawet w samym tytule!) zwraca uwagę na zniewolenie jednostek przez sztywny gorset obyczajów i konwenansów, który skutecznie miażdżył indywidualne pragnienia i marzenia.