Weekend w lesie na Podkarpaciu. Las Medialny, jodła-rekordzistka, ulubiona polana Jana Pawła II i inne atrakcje w lasach blisko Rzeszowa Emil Hoff

Spacer po lesie to świetny pomysł na weekendową wycieczkę. W lasach Podkarpacia na turystów czekają nie tylko malownicze szlaki, ale też fascynujące zabytki trzech kultur, tajemnicze ruiny, rekordowe pomniki przyrody, gry terenowe i inne atrakcje. Zebraliśmy dla Was 18 pomysłów na weekendowe wycieczki do najciekawszych miejsc w lasach Podkarpacia. Konrad Kata, za zgodą Zobacz galerię (26 zdjęć)

Podkarpackie lasy to świetne miejsce na wypoczynek na łonie przyrody. Weekend w lesie nie musi jednak ograniczać się tylko do chodzenia wśród drzew i wdychania świeżego powietrza. Lasy Podkarpackiego skrywają wiele atrakcji, niezwykłych miejsc i zaskakujących ciekawostek. Zebraliśmy dla Was 18 najciekawszych atrakcji lasów Podkarpacia na weekendowy spacer. To zarówno piękne zakątki, punkty widokowe i ścieżki edukacyjne, jak i tajemnicze ruiny, interesujące zabytki, a nawet rekordowe drzewa. Zapraszamy do galerii, w której dowiecie się, które miejsca w lasach Podkarpacia najbardziej warto odwiedzić w najbliższy weekend.