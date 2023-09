Wędruj Szlakiem Latarni Morskich. To pomysł na ciekawy i aktywny urlop nad morzem

Szlak Latarni Morskich — wyjątkowy pomysł na urlop nad morzem

Szlak Latarni Morskich przecina całe polskie wybrzeże Bałtyku, tworząc fascynującą trasę do zwiedzania. Wybór można rozpocząć od wschodniej strony – na Mierzei Wiślanej, od latarni w Krynicy Morskiej, lub od zachodniej – od latarni w uzdrowisku Świnoujście.

Wybierając się nad polskie morze, nie musicie ograniczać się jedynie do leniwego opalania się na plaży. Dla tych, którzy poszukują aktywnego wypoczynku i ciekawych sposobów spędzania wakacji nad brzegiem Bałtyku, idealnym rozwiązaniem może być podążanie Szlakiem Latarni Morskich. To wyjątkowa przygoda, która pozwoli wam odkryć urok wybrzeża!

W zależności od wybranej trasy i dodatkowych atrakcji na drodze orientacyjna długość tego szlaku, który przebiega przez województwa pomorskie i zachodniopomorskie, wynosi od 650 do 800 kilometrów. To znakomita okazja do zwiedzenia każdego zakamarka polskiego wybrzeża, bowiem latarnie morskie są często usytuowane w pobliżu malowniczych kurortów.

Latarnie morskie przy polskim wybrzeżu Bałtyku można spotkać w różnorodnych miejscach: od dużych miast, przez uzdrowiska, parki narodowe, po mniej znane miejscowości turystyczne. To z pewnością ciekawe doświadczenie dla miłośników wielkomiejskiego zgiełku, jak i tych, którzy pragną harmonii z naturą.