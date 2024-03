Ważne inwestycje kolejowe w Małopolsce będą kontynuowane. Jest deklaracja rządu

- Państwo musi funkcjonować i realizować plany, a plany to jest sztafeta działań. Często są to plany tworzone jeszcze 20 lat temu. Chciałbym zapewnić, że zadania procedowane od wielu lat, takie jak w przypadku Małopolski budowa połączenia kolejowego Podłęże - Piekiełko, będą nadal realizowane. To są kluczowe wyzwanie, odpowiedź na potrzeby skrócenia czasu przejazdu do Nowego Sącza i Zakopanego - mówi wiceminister Piotr Malepszak.