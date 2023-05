Ważna rocznica dla Łąk Nowohuckich. A to wyjątkowe miejsce w Krakowie!

Spotkanie było okazją do porozmawiania o procesie objęcia ochroną prawną Łąk Nowohuckich, a także do wspomnień o historii walki o zachowanie walorów tego ważnego miejsca – blisko 60-hektarowego terenu z bogatą fauną i florą. Historia sięga 1997 roku, kiedy dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 80 napisały list w tej sprawie. Apel trafił do Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Norwida, do rąk ówczesnej dyrektorki instytucji – Danuty Szymońskiej i stał się inspiracją do podjęcia działań.