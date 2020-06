"Warto trzymać się razem" - śpiewają gwiazdy polskiej muzyki w projekcie Razem Robimy Dobro

W trudnym czasie społecznej izolacji sprawdzeni twórcy hitów oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej postanowili w międzypokoleniowym składzie stworzyć wyjątkową piosenkę. Co ważne, nie jest to kolejna „domowa” produkcja, lecz utwór w poprockowej stylistyce, z przebojowym potencjałem, niosący głębsze, ponadczasowe przesłanie.

Piosenka „Razem” to pierwsza odsłona akcji „Razem Robimy Dobro”. Obejmie ona cykl wydarzeń promocyjnych: koncertów, spotkań online, challenge'y w mediach społecznościowych oraz wywiadów z artystami, a wszystko po to, by krzepić serca i zarażać pozytywną energią oraz pasją do dobra. Dochód ze sprzedaży utworu zostanie przeznaczony na doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.