Wakacyjne remonty w krakowskich szkołach. We wrześniu uczniowie wrócą do odświeżonych klas Aleksandra Łabędź

Wakacje to idealny czas, aby odpocząć, ale również by przeprowadzić niezbędne remonty. Ekipy budowlano-remontowe wykorzystując czas letniej przerwy w nauce uczniów, rozpoczynają serię remontów w krakowskich szkołach. Wszystko po to, by uczniowie mogli od września wrócić do odświeżonych szkół i klas. Jakie zadania Miejskie Centrum Obsługi Oświaty zaplanowało na najbliższe dwa miesiące?