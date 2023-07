Wakacje z Kopernikiem. Gra terenowa pełna zagadek i książki autorstwa Izabeli Szylko do wygrania

„Poszukiwacze siódmej księgi” to powieść przygodowo-sensacyjna, której duża część akcji dzieje się w Krakowie i Wieliczce. Ważną rolę w fabule odgrywa tajemnica związana z Mikołajem Kopernikiem i jego najważniejszym dziełem – „De revolutionibus”.

Londyński prawnik polskiego pochodzenia Jerzy Adams przyjeżdża do Krakowa na pogrzeb babki. W samolocie nawiązuje znajomość z Alicją, astrofizyczką zajmującą się także badaniem historii astronomii, w tym życia i dorobku Mikołaja Kopernika. Alicja prowadzi poszukiwania zaginionej księgi rękopisu „De revolutionibus”, najważniejszego dzieła wielkiego astronoma. Nie wszyscy wiedzą, że Kopernik oddał do druku tylko sześć z siedmiu ksiąg swojego dzieła. Część ostatnia została ukryta i nigdy się nie ukazała. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić Alicja i Jerzy, co ściąga na nich niespodziewane kłopoty. Bowiem losy siódmej księgi wiążą się z pewną przekazywaną z pokolenia na pokolenie tajemnicą…