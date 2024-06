W Tatry buty niskie czy wysokie? Odwieczny problem zaczynających górską przygodę

Jakie więc buty wygrać? To zależy głównie o celu naszej wycieczki, ale i od naszych predyspozycji. - Jeśli idziemy np. na Rysy, gdzie nadal zalega śnieg, tam bym zalecał jednak buty wyższe. Z tego względu, że będziemy bardzo stabilni, bo będziemy mogli założyć raki. Poza tym dzięki wyższym butom nie nasypie nam się śnieg do środka – dodaje Tomasz Zając.

Dotychczas przez lata mówiło się, że w góry trzeba ubrać buty górskie, wysokie, powyżej kostki. To była świętość – czy to wiosna, jesień czy gorące lato. Teraz jednak coraz więcej osób chodzi po górach w niskich butach.

Marcin Józefowicz, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dodaje, że buty powinny być dobierane do sposobu naszego chodzenia. - Jeżeli na co dzień chodzimy w butach niskich, ale nie tylko po płaskim, ale gdzieś tam po terenie, po lesie i nic nam się nie dzieje, nie doznajemy skręcenia stawów skokowych, to oczywiście może używać niskich butów. Ale pamiętajmy, że tu takiego niskiego buta będzie się po pierwsze wsypywać piasek, żwir, a to doprowadza do chociażby obtarć – mówi ratownik TOPR. I dodaje, że jego zdaniem plusy niskich butów są niewielkie. - Natomiast wysoki but będzie się trzymał pewnie nogi – kwituje.