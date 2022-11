W przyszłym roku po ulicach Krakowa będą jeździć kolejne autobusy elektryczne. Tym razem z Hiszpanii

Podpisanie umowy będzie możliwe, ponieważ zakończyła się już tzw. kontrola uprzednia w Urzędzie Zamówień Publicznych. Taka kontrola postępowania przetargowego jest obowiązkowa, w związku z tym, że projekt może liczyć na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

- Podpisanie umowy z firmą Irizar oznacza, że Kraków będzie pierwszym polskim miastem, do którego trafią nowe elektryki tego producenta. Będzie to także pierwszy przypadek w stolicy Małopolski, kiedy dostawcą autobusów elektrycznych będzie firma inna, niż Solaris - mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK

Zamówienie czterech elektrycznych autobusów to tylko część realizowanych przez MPK SA w Krakowie zakupów. Przewoźnik wybrał już oferty Solarisa, który w przyszłym roku dostarczy do Krakowa 38 pojazdów. To oznacza, że we flocie MPK SA, będzie już ponad 120 autobusów elektrycznych.