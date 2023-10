W niedzielę wyjątkowe wydarzenie dla biegaczy - "Piątka dla krakowskiego sportu" z finiszem w Tauron Arenie Kraków

Początek zawodów 8 października o godz. 10. Uczestnicy „Piątki dla krakowskiego sportu” wyruszą na trasę z tej samej linii startu, zlokalizowanej na ul. Lema przed TAURON Areną Kraków (część wschodnia), co półmaratończycy i tak jak oni będą finiszować w wyjątkowej scenerii – w blasku świateł na płycie głównej największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce.

- To bieg z okazji 15-lecia Zarządu Infrastruktury Sportowej, akurat kończymy ten wiek 8 października, więc się świetnie złożyło, że będzie to w tym samym dniu, gdy organizujemy Półmaraton Królewski – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor ZIS. - Liczymy, że w sumie w obu biegach wystąpi ponad 10 tysięcy osób, do tego może pojawić się w Tauron Arenie drugie tyle widzów. Sądzę, że zabawa będzie znakomita.

A propos zabawy.

Impreza przybierze formę nie tylko rywalizacji sportowej, ale też właśnie zabawy polegającej na zbieraniu podczas biegu pięciu elementów układanki dotyczącej sportu w Krakowie i związanej z nim działalności ZIS. Mogą w niej wziąć udział najmłodsi uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat, którzy będą mieli szansę na zdobycie dodatkowych nagród rzeczowych. Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników, którzy zgłoszą się jako pierwsi w wyznaczonym punkcie z kompletem elementów otrzymanych na poszczególnych kilometrach. Upominki dostaną również zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na 5. i 15. lokatach oraz najmłodsza osoba, która ukończy bieg.