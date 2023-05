W niedzielę 28 maja w ramach Święta Rodziny Krakowskiej można będzie zwiedzać Willę Decjusza

W niedzielę 28 maja Instytut Kultury Willa Decjusza w ramach Święta Rodziny Krakowskiej zaprasza rodziny z dziećmi do zwiedzania zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego oraz na dwie edycje spacerów detektywistycznych, których scenariusz opiera się na kanwie historii Justusa Ludwika Decjusza - pierwszego właściciela Willi - oraz w nawiązaniu do jego korespondencji ze słynnym naukowcem i astronomem Mikołajem Kopernikiem.

ZWIEDZANIE WILLI DECJUSZA

Godz. 11-18 – ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE Zapraszamy rodziny z dziećmi do zwiedzania zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. Willa Decjusza, wzniesiona w 1535 roku pod Krakowem na Woli Justowskiej jest jednym z najpiękniejszych i najpełniejszych przykładów renesansowej rezydencji podmiejskiej. Od XVI do XIX wieku była domem, w którym mieszkały znamienite rodziny, takie jak: Decjuszowie, którzy byli pierwszymi właścicielami, a następnie m.in. Lubomirscy, Sanguszkowie, hrabiostwo Kuczkowscy czy księstwo Czartoryscy. Wystawa obrazów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz mebli z Muzeum Narodowego w Krakowie we wnętrzach Willi Decjusza jest namiastką wspaniałego wyposażenia, jakie z pewnością zamawiali do swojej posiadłości jej dawni właściciele. W Holu Głównym Willi Decjusza prezentowane są cztery grafiki Krzysztofa Skórczewskiego: Widok z okna” (1991), „Villa Decius” (2008), „Chińska brama” (2016) i „Nowe Imperium” (2021). Na I piętrze Willi prezentowane są obrazy krakowskiej artystki - Beaty Zuby. Ciekawostkę architektoniczną Willi stanowi loggia wyposażona w niezwykłej urody orientalne kafle, sprowadzone do Willi w XIX w. przez Marcelinę Czartoryską.

Bilety do nabycia na miejscu w recepcji. Ostatnie wejście odbywa się najpóźniej 45 minut przed zamknięciem. Godz. 12 i godz. 15 - ZWIEDZANIE WILLI DECJUSZA Z PRZEWODNIKIEM Zapraszamy do zwiedzania zabytkowych wnętrz Willi Decjusza z przewodnikiem (zwiedzanie w cenie biletu wstępu). Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. SPACERY DETEKTYWISTYCZNE DLA DZIECI Godz. 11 - SPACER DETEKTYWISTYCZNY DLA DZIECI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM "Tajemnica Josta" spacer detektywistyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat po ukraińsku. „… W czasie remontu wieży kościoła Mariackiego w Krakowie przypadkowo natrafiono na tajemniczy schowek. Były w nim ukryte dziwne stare dokumenty. Napisane niezrozumiałym językiem, przybrudzone i praktycznie niemożliwe do odczytania. Widnieje na nich nazwisko Josta Decjusza, XVI-wiecznego multimilionera, bankiera króla Zygmunta Starego i właściciela luksusowej willi pod Krakowem. Czego dotyczą stare dokumenty? Dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, by ukryć je tak skrzętnie? Czy kluczem do rozwiązania tajemnicy jest bajeczne bogactwo Josta?”.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat do wspólnej zabawy i odkrywania tajemnic Willi Decjusza. Dzieci wraz z przewodniczką wezmą udział w grze, podczas której zwiedzą przepiękną podmiejską Willę XVI-wiecznego krakowskiego finansisty, poznają jej zakamarki i (być może!) rozszyfrują wiadomość, która najwyraźniej nigdy nie trafiła w ręce spadkobierców jego fortuny.... Gra będzie się toczyła we wnętrzach. Start: Hol Główny na parterze Willi Decjusza, godz. 11.00. Do udziału w spacerze zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Udział w spacerze jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnictwo możliwe po zarejestrowaniu się: https://forms.gle/83ygbpJRHWagaZHW6 Godz. 13 – SPACER DETEKTYWISTYCZNY DLA DZIECI W JĘZYKU POLSKIM Kosmiczna awantura u Decjusza - spacer detektywistyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat (w języku polskim). Co się stanie, gdy spotkają się gwiazdy? Czy zostaje po takim spotkaniu ślad? W pięknej willi na przedmieściach Krakowa spotkały się kiedyś dwie gwiazdy. I jak to bywa między sławnymi osobami wybuchła między nimi... niewielka sprzeczka. O co pokłócili się ze sobą królewski doradca Jost Decjusz i badacz kosmosu Mikołaj Kopernik? Czy w starych murach willi pozostał po tej sprzeczce jakiś ślad? Co wyniknęło z ich spotkania? Ach, gdyby tylko te mury mogły mówić… A może tym razem …przemówią? Z okazji 550. rocznicy urodzin słynnego astronoma, matematyka i ekonomisty Mikołaja Kopernika, który znał się z pierwszym właścicielem Willi Decjusza – Justusem Decjuszem i prowadził z nim korespondencję oraz dyskusje na temat reformy monetarnej przygotowaliśmy wraz z Łucją Malec-Kornajew czyli słynną detektywką Panią Fishką – przewodniczką po Krakowie, historyczką sztuki - spacer detektywistyczny dla dzieci pt. „Kosmiczna awantura u Decjusza. Czyli o spotkaniu Decjusza z Kopernikiem”.

Gra będzie się toczyła na terenie parku Decjusza oraz we wnętrzach Willi. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych całość rozegra się w formie stacjonarnych warsztatów detektywistycznych w Willi Decjusza. Start: Hol Główny na parterze Willi Decjusza, godz. 13.00. Do udziału w spacerze zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Cena: 25zł/dziecko, 20 zł - każde kolejne dziecko z rodzeństwa. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnictwo możliwe po zarejestrowaniu się: https://forms.gle/sc4cfGiR9ZcTGKKd9 W czasie trwania zwiedzania i spacerów przy Willi będzie otwarty kawiarniany ogródek, do którego serdecznie zapraszamy na ciasto i kawę.