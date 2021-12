W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się premiera filmu "Człowiek z powietrza"

"Człowiek z powietrza" to dokument opowiadający o polskim pionierze lotnictwa – rzeźbiarzu Janie Wnęku z podtarnowskiego Odporyszowa. Różne przekazy wskazują, że już pod koniec XIX wieku zaczął on budować maszyny latające własnego pomysłu i dokonywać nimi mniej lub bardziej udanych lotów. Wiele wskazuje na to, że eksperymenty te ostatecznie przypłacił życiem.

Pierwszy film o Wnęku powstał w latach 70. Była to beletryzowana biografia „Być ptakiem”, zrealizowana przez Leszka Wosiewicza na podstawie jednej z książek poświęconych rzeźbiarzowi. Jej krótkie fragmenty znalazły się w „Człowieku z powietrza” w reżyserii Marka Kołdrasa. Dokumentu Studia.pl można będzie obejrzeć w sobotę 18 grudnia o godz. 15 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.