W Krakowie zostało około 100 palenisk, a jakość powietrza zdecydowanie się poprawiła Bartosz Dybała

Smog nad Krakowem Aneta Żurek

Za niespełna miesiąc w Krakowie rozpocznie się sezon grzewczy. Przy tej okazji sprawdziliśmy, ile palenisk na drewno i węgiel zostało do wymiany w stolicy Małopolski. Okazało się, że mowa o pojedynczych piecach i kominkach w stu budynkach, z których część i tak nie jest używana. Od 2019 r. Kraków zlikwidował ok. 20 tys. palenisk, co znacząco poprawiło jakość powietrza. Problemem wciąż są zanieczyszczenia z gmin ościennych.