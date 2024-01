W Krakowie spotkali się potomkowie autora "Zemsty". "To my jesteśmy domem Aleksandra Fredry"

Na scenie Teatru STU "fredrusie" wraz z aktorami i przyjaciółmi teatru wystawili performance "Zemsta moto-bikerska" na motywach "Zemsty" autorstwa aktorki Teatru Starego Beaty Malczewskiej, wyreżyserowany przez Artura "Barona" Więcka. Wieczór zakończyła zaś "Zemsta" z Danielem Olbrychskim w roli Cześnika, Beatą Rybotycką w roli Podstoliny i Łukasza Rybarskiego jako Papkina.

Zakończenie Roku Fredry to jednak nie koniec działań zwiazanych z propagowaniem twórczości autora "Ślubów panieńskich".

- Fredro co prawda umarł w 1876 roku, ale jakby nie umarł. Mówimy, że Fredro jest wiecznie żywy, ale my o tym wiedzieliśmy przez te prawie 150 lat, które minęły od jego śmierci, ponieważ on jest wciąż żywy w naszym domu - mówił Maciej Szeptycki, jeden z potomków komediopisarza. - W XXI wieku szukaliśmy pomysłu na to, jak sprawić, by Fredro wciąż żywy w teatrze miał też swoje miejsce - nigdy nie powstało w Polsce muzeum Aleksandra Fredry - wśród jego potomków narodził się pomysł takiego miejsca, który nazwaliśmy domem - bo to my jesteśmy tym domem Aleksandra Fredry. Choć ten dom materialny został zniszczony, bo taka była historia Polski XX wieku, powołaliśmy społeczną instytucję Dom Komedii Aleksandra Fredry.