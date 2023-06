W Krakowie powstaną drugie Błonia! Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości z milionowym dofinansowaniem na realizację tej inwestycji Bartosz Dybała

Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości chce budować Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0., na którą to inwestycje pozyskała 13,6 mln zł z funduszy europejskich. W ramach zadania powstaną m.in. boiska, korty tenisowe, pole do mini golfa, skate park, a także plac zabaw. Błonia 2.0. to element dużo większego projektu, którego celem jest ożywienie gospodarcze wschodniej części Krakowa.