W Krakowie powstał pierwszy profesjonalny tor do curlingu. W garażu! [ZDJECIA]

Tor znajduje się na parkingu dolnym w Tauron Arenie przy ul. Stanisława Lema 7.

- Curling w Krakowie to przede wszystkim przygotowana według najlepszych praktyk powierzchnia lodu. To opieka instruktorska, którą pełnią wieloletni członkowie Krakowskiego Klubu Curlingowego. To także cały niezbędny do zagrania w curling sprzęt, wypożyczany do treningu w cenie biletu za wynajem toru - kamienie, szczotki, slajdy na obuwie - dodają inicjatorzy toru.