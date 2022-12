W Krakowie pojawiło się 10 nowych autobusów z lwem. Trafią na linie aglomeracyjne

Nowe autobusy zostały zamówione z myślą o podmiejskich, dłuższych trasach. Pojazdy mają długość 13,2 m i dwie pary drzwi. To rozwiązanie sprawia, że w środku jest sporo miejsc siedzących, bo aż 46 (oraz dodatkowe 32 miejsca stojące). Każdy fotel jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby pasażerom na dłuższych aglomeracyjnych trasach bezpiecznie i wygodnie się podróżowało. Autobusy są także dostosowane do podróży osób z ograniczoną mobilnością – gwarantuje to w części niska podłoga, funkcja przyklęku, czyli obniżenia podłogi przez kierowcę oraz specjalna platforma dla osób poruszających się na wózkach.

Autobusy są wyposażone w klimatyzację, monitoring oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z tablic wyświetlających trasę przejazdu oraz głosowe zapowiadanie przystanków. Nowe pojazdy są wyposażone w silniki spełniające najwyższe normy Euro 6. W związku z tym, że będą wykorzystywane na dłuższych trasach aglomeracyjnych, każdy z nich został wyposażony w koło zapasowe. Posiadają także haki holownicze, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do ciągnięcia przyczepek rowerowych na liniach rekreacyjnych.