W Krakowie 363 pary dostaną dofinansowanie do in vitro

Wszystkie wnioski, które w tym roku wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w ramach „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” zostały pozytywnie rozpatrzone, jak informuje magistrat. Oznacza to, że wszystkie pary ubiegające się o dofinansowanie do jednej z wybranych procedur, otrzymają od miasta pomoc finansową w tym zakresie.

"Zgodnie z limitem środków przeznaczonych na ten cel, z programu skorzystają 363 pary" - informuje UMK. Rok wcześniej z takiej pomocy miasta skorzystało 201 par, a jej rezultatem jest 19 nowonarodzonych krakowian.

Dokumenty merytorycznie sprawdzały placówki medyczne, oceniając, które pary spełniają kryteria włączenia i czy nie ma przeciwwskazań wykluczających z programu.

Kwota przeznaczona na realizację „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” w 2023 r. to 1,8 mln zł.