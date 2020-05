W Bonarce mierzą temperaturę przed wejściem. 38 stopni i zakaz wstępu

Od 4 maja znów są otwarte centra i galerie handlowe. W Bonarce, jako jedynym centrum handlowym w Krakowie, przed wejściem mierzona jest temperatura. Granicą jest 38 stopni Celsjusza. Jeśli ktoś ma gorączkę powyżej tej wartości, do centrum nie zostanie wpuszczony. Co, jeśli ktoś będzie się upierał, żeby go jednak wpuścić? Przedstawiciele Bonarki wierzą w odpowiedzialność klientów i zakładają, że do takiej sytuacji nie dojdzie.