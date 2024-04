Unikalny i owiany legendami cmentarz rodowy Dohnów pod Markowem

Friedrich Ludwig Dohn

Cmentarz pseudo megalityczny

Obecnie cmentarz jest pochłonięty przez las, zaprojektowano go jednak na wysokim klifie z widokiem na stawy. Nekropolię zaplanowano na planie kilku kręgów, jest otoczona wianuszkiem brzozowym, potem mamy wieniec „megalityczny” z głazów polodowcowych i w centrum pochówki. Jeden to grobowiec ojca, czyli Friedricha Ludwiga, pochowanego w 1924, drugi jego syna Christopha, tragicznie zmarłego w 1934 roku, w wypadku samochodowym. Ten drugi nagrobek charakteryzuje, nadal bijąca po oczach swastyka. Rodzina była raczej przychylna polityce nazistów, na terenie Prus Wschodnich, była to powszechna postawa, ze znanymi konsekwencjami. Ciekawa jest inskrypcja: to cytat z Pierwszego Listu do Koryntian: „Der Tod ist verschlungen in der Sieg” (Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo). Pod nim wyryto słowa: „Ich morte auf den Christus” (Umieram w Chrystusie). Podpisano: „Adolf Hitler”. Stylistyka cmentarza, nawiązuje to powszechnej wśród elit tamtych czasów, mody na ezoteryzm i poszukiwania głębokich narodowych korzeni. Nad całością górował, dawno upadły, potężny drewniany krzyż.