Unikalne pamiątki z Egiptu, które warto przywieźć z urlopu. Zobacz najlepsze suweniry z kraju faraonów

Jakie pamiątki warto przywieźć z Egiptu?

Pierwszą pamiątką, która przykuwa uwagę, jest papirus . Papirusy są dostępne w różnych formach. Możesz znaleźć papirusy w postaci zakładek do książek lub ozdobnych obrazów. To autentyczne dzieła sztuki, które przypominają starożytną tradycję pisania na papirusie.

Amulety to kolejny nieodłączny element egipskiej kultury. Możesz znaleźć różnorodne amulety, z których każdy ma swoje unikalne znaczenie. Skarabeusz, symbol odrodzenia i ochrony, krzyż Ankh, symbol życia wiecznego, oraz Oko Horusa, symbol ochrony i zdrowia, to tylko kilka przykładów. Amulety były noszone przez starożytnych Egipcjan jako talizmany, a dziś mogą być piękną i symboliczną pamiątką.

Egipt to świetny kierunek na wakacje. Ceny są całkiem przystępne, pogoda gwarantowana, kurorty i promenady sprawdzone i zachęcające. Lato w Egipcie to okazja do odpoczynku w słońcu, na złotych plażach…

Własna piramida, egipskie kosmetyki lub daktyle – każdy znajdzie coś dla siebie

Egipt słynie również z egzotycznych smakołyków , które warto spróbować i przywieźć ze sobą. Daktyle to jedno z najpopularniejszych egipskich przysmaków. Egipt jest największym producentem daktyli na świecie, więc warto spróbować świeżych, soczystych daktyli podczas swojego pobytu. Kawa z kardamonem to kolejna specjalność, która jest aromatyczna i doskonale smakuje.

Jeśli interesujesz się kosmetykami, Kajal, znany również jako Kohl, może przyciągnąć twoją uwagę. Kohl to czarny proszek używany jako kredka do oczu, a także ma właściwości zdrowotne. Może to być interesujący dodatek do twojej kolekcji kosmetyków. Złota biżuteria to kolejna pamiątka, która cieszy się dużym uznaniem w Egipcie. Egipcjanie od wieków cenili złoto, dlatego można tu znaleźć wiele pięknej biżuterii, która może być idealnym upominkiem dla siebie lub bliskiej osoby.

Podróż do Egiptu to nie tylko okazja do zobaczenia piramid i odkrywania bogatej historii, ale także możliwość zakupu niezwykłych pamiątek. Papirus, egipskie figurki kotów, amulety, egipskie smakołyki, złota biżuteria, mini piramidy, kosmetyki i wiele innych przedmiotów są unikalnymi upominkami, które przypominają o tym magicznym kraju. Niezależnie od tego, co wybierzesz, pamiątki z Egiptu będą miały szczególne znaczenie i stanowić będą piękne wspomnienie z twojej podróży.