Ulicami Krakowa przeszła gigantyczna marionetka. Little Amal zwraca uwagę na los najmłodszych uchodźców [ZDJĘCIA]

Kraków jest jednym z trzech polskich miast wybranych do prezentacji lalki. Little Amal została zaproszona do Polski przez instytucje kultury i organizacje humanitarne, przy wsparciu prezydentów miast Lublina, Krakowa i Przemyśla, urzędów miast, Ambasady Ukrainy w Polsce i Konsulatu Ukrainy w Lublinie, aby odwiedzić dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce oraz ich rodziny.

Marionetka przedstawia dziewięcioletnią syryjską dziewczynkę, która podejmuje samotną wędrówkę po całej Europie, aby odnaleźć swoją matkę. Od pierwszych kroków na drodze z Syrii do nowego domu w Manchesterze lalka stała się symbolem praw człowieka reprezentującym miliony dzieci, które na uchodźctwie zostały rozdzielone ze swoimi rodzinami. Jej pilny apel do świata to: „Nie zapominajcie o nas”.

Do obsługi lalki potrzebne są trzy osoby: jedna na szczudłach, która animuje również głowę postaci, i po jednej na każdą rękę. W zespole są lalkarze z całego świata, w tym osoby z doświadczeniem uchodźczym.