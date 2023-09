Uczniowie przemaszerowali przez Kraków promując bezpieczeństwo na drogach

Podczas wydarzenia, trwającego do 22 września, miał swoją premierę bilet KKM odzwierciedlający ślad węglowy podróży.

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza do obiegu bilet, który zawiera informację o śladzie węglowym przejazdu. Dodanie napisu na bilecie oraz w aplikacji mobilnej ma wyraz symboliczny. To część kampanii edukacyjnej, podczas której miasto chce również upowszechniać wiedzę o tym, jaki wpływ ma działalność człowieka na środowisko, jak możemy go ograniczyć, dokonując codziennych wyborów i dlaczego jest to tak istotne dla nas wszystkich. Bilet zaprezentowano 18 września.