Tynieckie skarby w rękach konserwatorskich. Nowa wystawa w opactwie

Wystawa, która mieści się się w dwóch niewielkich pomieszczeniach ukazuje rolę, a przede wszystkim pracę niewielkiej grupy ludzi pracujących na tynieckim wzgórzu, konserwatorów dzieł sztuki. Są to przede wszystkim wykładowcy Katedry Technologii Techniki Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zaprezentowane zostały prace konserwatorskie jakie od wczesnych lat powojennych były prowadzone aż do czasów współczesnych, i które są nadal realizowane były przez wykładowców Wydziału Konserwacji: prof. Józefa Nikla, dr Jacka Kieferlinga, dr Edyty Bernardy i Macieja Malczewskiego.

Zaprezentowano również materiały stosowane w konserwacji oraz kopie płytek posadzkowych wykonanych na różnych materiałach.

Dobrze, że dzięki tej wystawie możemy zobaczyć sam warsztat konserwatora, jego narzędzia i to związany z różnymi materiałami jak: drewno, szkło, ceramika ale trudno jest przedstawić na wybranej dokumentacji, zdjęciach jak wiele wysiłku potrzeba, aby utrzymać to, co kiedyś zostało stworzone aby następnie przekazać kolejnym pokoleniom.