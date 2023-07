Tyniec. 74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po pobiciu przez młodych ludzi. "Uderzali go pięściami w brzuch i klatkę" Bartosz Dybała

74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak pobiła go grupa młodych ludzi. Do tego zdarzenia doszło w piątek (21 lipca) ok. godz. 17 przy ul. Walgierza Wdałego w Tyńcu. Po utarczce słownej z 20-latkami mężczyzna został uderzony pięściami w klatkę piersiową i brzuch. Nadal jest pod opieką lekarzy.