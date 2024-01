Tunel pod Zielonkami na północnej obwodnicy Krakowa został przekopany. Budowa trasy zakończy się w tym roku Barbara Ciryt

Północna obwodnica Krakowa obecnie jest w budowie. Niemal 90 proc. prac jest już zrealizowanych. We wtorek, 16 stycznia, został przebity tunel pod Zielonkami - połączone zostały wykopy robione z dwóch stron. Ten 653-metrowy fragment podziemnej trasy prowadzi pod rzeką Prądnik oraz ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach. Cała północna obwodnica Krakowa, jako droga ekspresowa S52, ma aż 2,3 km długości i prowadzi od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Zapowiedziano, że droga będzie oddana do użytku już we wrześniu tego roku.