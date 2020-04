Trzy lata więzienia za nieoddanie karty wyborczej? Już nie

"Kto niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia, podrabia lub kradnie kartę do głosowania – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - taki artykuł pojawił się we wczorajszym projekcie uchwały autorstwa posłów PiS o wyborach korespondencyjnych. Od razu pojawiły się głosy, że to zmuszanie do wyborów, do tego w dobie szalejącej epidemii koronawirusa, pod karą więzienia.

Okazało się jednak, że ten kontrowersyjny zapis został zmieniony poprawką (autorstwa PiS), choć we wczorajszym sejmowym zamieszaniu i błyskawicznym tempie prac mogło to umknąć.

Nowy zapis również przewiduje karę więzienia do trzech lat, ale tylko w sytuacji, gdy ktoś kradnie kartę do głosowania i oświadczenie wydawane w pakiecie wyborczym lub wrzuca do skrzynki nadawczej podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie.